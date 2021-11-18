Постійно в кисневій масці. Син Омельченка розповів про стан батька

Ексмер Києва Олександр Омельченко вже майже два тижні хворіє на коронавірус

Лікарі не дають ніяких прогнозів щодо хвороби Омельченка

83-річний ексмер Києва Олександра Омельченко перебуває в лікарні «Феофанія» у важкому стані. Про це ТСН повідомив син Омельченка.

Він додав, що батько при свідомості і сьогодні його стан дозволив навіть почати розмовляти. Омельченко хворіє вже одинадцятий день, дихає за допомогою кисневої маски.

«Він постійно в масці, постійно дається кисень. Начебто сьогодні йому стало трошки краще, але поки лікарі кажуть, що може розгорнутися в будь-який бік. Стан у нього важкий, але стабільний. Ми сподіваємося, що все буде добре», – розповів син ексмера.

Також він запевняє, що Олександр Омельченко вакцинований від коронавірусу.

Нагадаємо, 18 листопада під час відкриття пленарного засідання Київської міської ради міський голова Віталій Кличко повідомив, що Олександр Омельченко шпиталізований до лікарні із захворюванням на коронавірус.

За словами Кличка, Омельченко зараз «в непростому стані».

У жовтні Омельченко повідомляв ЗМІ, що перебуває в лікарні «Феофанія» на лікуванні.

За минулу добу, 17 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1483 осіб.

З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

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