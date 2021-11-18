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    Ексмера столиці Омельченка шпиталізовано: Covid-19, стан складний

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    Ексмер Києва Олександр Омельченко перебуває в лікарні - Ексмера столиці Омельченка шпиталізовано: Covid-19, стан складний
    Ексмер Києва Олександр Омельченко перебуває в лікарні
    фото з відкритих джерел

    В Омельченка уражені легені внаслідок захворювання на коронавірус

    Ексмер Києва, глава фракції «Єдність» в Київраді Олександр Омельченко шпиталізований до лікарні із захворюванням на коронавірус. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття пленарного засідання Київської міської ради.

    «Він зараз e непростому стані, враховуючи і вік, і рівень ураження легень», – повідомив депутатам Кличко.

    Нагадаємо, у жовтні Омельченко повідомляв ЗМІ, що перебуває в лікарні «Феофанія» на лікуванні.

    Нещодавно помер від коронавірусу ексдепутат Київради, провідний інженер із льотних випробувань АНТК ім. Антонова Віталій Комов.

    9 листопада в столиці поховали одного з засновників Партії регіонів та депутата восьми скликань Верховної Ради Юхима Звягільського, який теж помер від коронавірусу.

    За минулу добу, 17 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1483 осіб.

    З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні місяць.

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    Теги: Київ мер лікарня Олександр Омельченко коронавірус
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    Ексмера столиці Омельченка шпиталізовано: Covid-19, стан складний