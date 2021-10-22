Ексмера Омельченка «розвели» фейкові ЗМІ

Олександр Омельченко потрапив на гачок аферистів

Ексмер Києва, глава фракції «Єдність» в Київраді Олександр Омельченко став жертвою інтернет-аферистів, давши інтерв'ю фейковому Telegram-каналу «Киев Власть». Про це повідомляє видання КиевVласть.

Близько тижня тому Омельченку подзвонив чоловік з невідомого номера, представився «журналістом КиевВласти» і почав задавати питання, на які депутат відповів, тому що був упевнений, що спілкується з журналістом справжнього видання, а не фейкового.

«Я завжди беру трубку, тому що я депутат – буває, що людям потрібна допомога. І навіть, якщо не додзвонююсь комусь, то передаю в приймальню (номер телефону. – Ред.) і прошу додзвонитися», – розповів Омельченко.

Ексмер впевнений, що за спиною того чоловіка, з яким він спілкувався, стоїть група аферистів, на гачки яких можуть потрапити інші політики та чиновники.

Омельченко також повідомив, що наразі перебуває в лікарні «Феофанія» на лікуванні.

22 жовтня фейковий Telegram-канал «Киев Власть» опублікував відрізок аудіо-інтерв'ю з Олександром Омельченком, в якому ексмер розповів про зловживання столичної влади. Зазначений канал також пообіцяв найближчим часом опублікувати повну версію цього інтерв'ю, назвавши його «сенсаційним».