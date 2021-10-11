Винна погана компанія? Разумков посварився з Гетманцев у прямому етері (відео)
Разумков звинуватив колишніх соратників у підміні понять
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков посварився із депутатом Верховної Ради від «Слуги народу», головою Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим в етері програми «Свобода слова з Савіком Шустером» на телеканалі ICTV.
Політики почали обговорювати відставку голови Верховної Ради, а також цінності, з якими «Слуги народу» йшли на вибори в 2019 році.
«Ми з вами йшли (на вибори, – ред.) з одними цінностями, але чомусь ви потрапили в погану компанію», – сказав Гетманцев, натякаючи на самостійну політичну позицію Разумкова.
Ексспікер зазначив, що справді «слуги» й він зокрема йшли на вибори з одними цінностями.
«Я з ними залишився, ви – ні. Я не пам'ятаю у нашій з вами програмі, що РНБО у нас дорівнює суд: це раз. Два: підміна понять – це дуже зручно. Коли ви мені розповідаєте про командну гру, я щось не пам'ятаю в Конституції, що голова Верховної Ради повинен бути командою… Він повинен працювати в межах своїх повноважень. Якщо ми говоримо про підходи, то підхід у нас був один для всіх: це закон. Але, на жаль, ви відійшли від цього підходу. Сьогодні своїми бажаннями підмінюєте те, з чим ми дійсно йшли на вибори», – сказав він.
Гетманцев відповів, що є велика різниця між спікером парламенту та спікером опозиції.
«Ви були спікером опозиції, яка бореться з тими цінностями, з якими ви йшли разом з нами», – сказав він.
Після цих слів Разумков почав говорити на підвищених тонах. Двоє політиків почали перебивати один одного та звинувачувати в підміні понять. Разумков вигукнув, що зараз «слуги» творять беззаконня в країні. Гетманцев сказав, що Разумков робить із себе «жертву», виступаючи на українських каналах.
Нагадаємо, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який нещодавно відзначив свій день народження, розповів, які любить отримувати подарунки.