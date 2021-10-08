Разумков збирає свою групу? Ексспікер порахував потенційних соратників у Раді

Дмитро Разумков пояснив, кого хоче бачити у своїй команді в Раді

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про свої подальші політичні кроки, зокрема, прокоментував можливість створення своєї групи у парламенті.

«Команда – це принципи. Сьогодні в парламенті є люди з принципами. Я хочу, якщо буде така можливість та вони будуть готові, об'єднати їх», – розповів Разумков в етері каналу «Наш».

На питання журналіста, скільки таких людей у Верховній Раді, Разумков відповів, що їх набагато більше, аніж 20 нардепів.

«Просто не всім вистачає сили та мужності про це сказати це відверто», – сказав він.

Разумков пояснив, що змушує нардепів приховувати свої справжні думки. «Питання ж не тільки в «папочках». Є інші механізми: родичі на посадах, компанії, діти, родини. Але це точно неправильно», – пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. За відповідне рішення проголосував 261 депутат.

Тільки троє нардепів проголосували проти спікера Стефанчука (список).

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука. Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.