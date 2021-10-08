Іменинник Разумков посварився з Арахамією в ефірі програми Шустера

Політики сперечалися, хто першим виніс конфлікт між Разумковим та «слугами» у публічну площину

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков та керівник парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія посварилися в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Політики не могли з’ясувати, хто першим піддав розголосу конфлікт спікера та провладної фракції, який у подальшому призвів до відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

«На законі про олігархів це стало певною «точкою водорозділу», – зазначив Давід Арахамія, вчергове коментуючи причини ініціації «слугами» відкликання Разумкова з посади спікера.

Після цього народні депутати почали сперечатися, хто з них першим виніс у публічну площину конфлікт між Разумковим та керівництвом фракції «Слуги народу».

«Коли ви вийшли на брифінг після засідання ТСК і сказали, що Разумков із Денисовою (уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова – Главком) підіграють олігархам», – заявив Разумков.

Під час виступу колишнього спікера його кілька раз спробував перебити голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія, який заявив, що, на його думку, перший публічний розголос конфлікту відбувся на погоджувальній раді, де нардепи обговорювали долю «Закону про олігархів».

Також Арахамія додав, що він і зараз вважає, що Разумков «підіграє олігархам».

Зазначимо, Разумков 8 жовтня відсвяткував свій день народження. Йому виповнилося 38 років.

Раніше повідомлялося, що ексспікер Разумков порахував потенційних соратників у Раді.

Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. За відповідне рішення проголосував 261 депутат. Тільки троє нардепів проголосували проти спікера Стефанчука.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука. Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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