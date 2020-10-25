Голова Верховної Ради вже проголосував на місцевих виборах
Дмитро Разумков вважає, що людям похилого віку буде важче розібратися з теперішнім бюлетенем через невеликий шрифт
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вже проголосував на місцевих виборах. Про це повідомляє кореспондент УНН.
«Бюлетень достатньо великий. Я ні (не заплутався – ред.). Але я думаю людям похилого віку буде трішки важче, тому що невеликий шрифт», – додав Разумков.
Разумков проголосував у виборчій дільниці № 800982, що по вулиці Тургенєвській 71 у Києві.
Зазначається, що спікер парламенту деякий час ознайомлювався з бюлетенем, а потім проголосував.
Спікер парламенту не брав участі в ініційованому президентом опитуванні у зв’язку з відсутністю волонтерів на виборчій дільниці.
Додамо, Разумков як і всі перебував у масці, зняв її лише під час спілкування з журналістами.
Нагадаємо, в Україні почалося голосування на місцевих виборах. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.
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