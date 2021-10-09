Відставка Разумкова. Час для нових союзів?

Найцікавіші можливі сценарії

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Отставка Дмитрия Разумкова стала безусловно самым ярким событием сегодняшнего дня. Станет ли она отправной точкой для серьезных процессов в перспективе – вопрос второй по порядку, но не по значимости. Новости живут два-три дня, со следующей недели будем говорить про что-то другое. Что именно будет в центре внимания? А это очевидно по самому факту отставки Разумкова и голосования по фракциям. Так что заслуживают внимания два перспективных процесса и два перспективных союза.

Первый, естественно, возможная коалиция фракций «Слуга народа» и «Батькивщина». Юлия Тимошенко может предложить Владимиру Зеленскому многое. Дисциплинированная фракция, которая будет голосовать без осечек. Опытные в интригах и публичных дискуссиях партийные кадры. Собственный талант спикера – тоже много стоит. Опытных менеджеров на должности в правительстве и других державных структурах. Да, Тимошенко может дать много, но и просит она никак не меньше. Главный приз – кресло премьера и ряд кресел министров.

В принципе, Тимошенко опытный глава правительства и была бы, пожалуй, эффективнее Шмыгаля. Но на Банковой прекрасно понимают, что она настолько яркая и активная, что сможет перетягивать на себя рейтинг президента. С одной стороны Владимир Зеленский остается самым популярным политиком в стране. Более того, уже больше квартала его рейтинг объективно растет и уже составляет более 33%. Для сравнения – в первом туре (объективный показатель количества сторонников) Зеленский набрал 25%. Возможно дело в строительстве дорог (нравится 82% украинцев), возможно еще в чем-то, но объективно Зеленский растет. С другой стороны – помните, как популярен был в свое время Ющенко? А Юлия Владимировна за пару лет просто «задушила его в объятиях». Урок извлекли все. Так что кресло премьера, скорее всего, обсуждаться не будет.

Второй союз, который обсуждается в экспертной среде, но пока не в публичной плоскости, союз потенциальной оппозиции. Я мог бы пошутить про ЕС+ОПЗЖ, но не стану. Этого не будет, а на такие шутки обе группы реагируют болезненно. Нет, речь о совсем другом союзе. Разумков плюс Аваков. Разумков это имя и образ, пусть пока и не с самой высокой узнаваемостью. Зато с практически нулевым антирейтингом. Если добавить к этому опыт, связи и влияние Арсена Авакова, комбинация получится очень сильная. И в течение полугода на политической сцене может появиться новый игрок, на фоне которого ЕС и Голос будут выглядеть не слишком убедительно. Впрочем, ЕС так или иначе сохранится, а Голос в любом случае уже доживает свой срок. Часть Голоса может присоединиться к «Слуге народа» просто потому что податься им некуда, а перспектив нет.

Итак, если отбрасываем второстепенное, то самые интересные возможные сценарии это: СН+ Батькивщина и Разумков+Аваков. Это не высечено в граните. Но контуры намечаются...

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