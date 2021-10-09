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    Відставка Разумкова. Час для нових союзів?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
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    Дмитро Разумков та Арсен Аваков - Відставка Разумкова. Час для нових союзів?
    Дмитро Разумков та Арсен Аваков

    Найцікавіші можливі сценарії

    Мовою оригіналу

    Отставка Дмитрия Разумкова стала безусловно самым ярким событием сегодняшнего дня. Станет ли она отправной точкой для серьезных процессов в перспективе – вопрос второй по порядку, но не по значимости. Новости живут два-три дня, со следующей недели будем говорить про что-то другое. Что именно будет в центре внимания? А это очевидно по самому факту отставки Разумкова и голосования по фракциям. Так что заслуживают внимания два перспективных процесса и два перспективных союза.

    Первый, естественно, возможная коалиция фракций «Слуга народа» и «Батькивщина». Юлия Тимошенко может предложить Владимиру Зеленскому многое. Дисциплинированная фракция, которая будет голосовать без осечек. Опытные в интригах и публичных дискуссиях партийные кадры. Собственный талант спикера – тоже много стоит. Опытных менеджеров на должности в правительстве и других державных структурах. Да, Тимошенко может дать много, но и просит она никак не меньше. Главный приз – кресло премьера и ряд кресел министров.

    В принципе, Тимошенко опытный глава правительства и была бы, пожалуй, эффективнее Шмыгаля. Но на Банковой прекрасно понимают, что она настолько яркая и активная, что сможет перетягивать на себя рейтинг президента. С одной стороны Владимир Зеленский остается самым популярным политиком в стране. Более того, уже больше квартала его рейтинг объективно растет и уже составляет более 33%. Для сравнения – в первом туре (объективный показатель количества сторонников) Зеленский набрал 25%. Возможно дело в строительстве дорог (нравится 82% украинцев), возможно еще в чем-то, но объективно Зеленский растет. С другой стороны – помните, как популярен был в свое время Ющенко? А Юлия Владимировна за пару лет просто «задушила его в объятиях». Урок извлекли все. Так что кресло премьера, скорее всего, обсуждаться не будет.

    Второй союз, который обсуждается в экспертной среде, но пока не в публичной плоскости, союз потенциальной оппозиции. Я мог бы пошутить про ЕС+ОПЗЖ, но не стану. Этого не будет, а на такие шутки обе группы реагируют болезненно. Нет, речь о совсем другом союзе. Разумков плюс Аваков. Разумков это имя и образ, пусть пока и не с самой высокой узнаваемостью. Зато с практически нулевым антирейтингом. Если добавить к этому опыт, связи и влияние Арсена Авакова, комбинация получится очень сильная. И в течение полугода на политической сцене может появиться новый игрок, на фоне которого ЕС и Голос будут выглядеть не слишком убедительно. Впрочем, ЕС так или иначе сохранится, а Голос в любом случае уже доживает свой срок. Часть Голоса может присоединиться к «Слуге народа» просто потому что податься им некуда, а перспектив нет.

    Итак, если отбрасываем второстепенное, то самые интересные возможные сценарии это: СН+ Батькивщина и Разумков+Аваков. Это не высечено в граните. Но контуры намечаются...

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Арсен Аваков Володимир Зеленський партія Слуга народу Дмитро Разумков Руслан Стефанчук
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    Відставка Разумкова. Час для нових союзів?