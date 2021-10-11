Разумков розповів про найдорожчий подарунок, який отримав на день народження (фото, відео)

8 жовтня ексочільник парламенту святкував день народження

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який нещодавно відзначив свій день народження, розповів, які любить отримувати подарунки. Зокрема, політик зазначив, що з однаковою вдячністю ставиться і дорогих, і до дешевих подарунків, повідомив Разумков, відповідаючи на питання журналістів під час церемонії прощання з депутатом Антоном Поляковим.

Ексочільник парламенту зазначив, що найдорожчий подарунок йому подарували діти. «Бо це відверто і щиро», – підкреслив депутат.

Також Разумков зазначив, що отримав привітання від тих людей, від яких не сподівався почути. «Насправді дуже багато людей, від яких я не сподівався, що отримаю привітання, я отримав. Їх було більше, ніж минулого року», – уточнив політик.

До слова, іменинник Разумков посварився з Арахамією в ефірі програми Шустера.

Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. За відповідне рішення проголосував 261 депутат. Тільки троє нардепів проголосували проти спікера Стефанчука.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука. Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.