В Україні з'явиться новий дисциплінарний орган для суддів

У Вищої ради правосуддя залишаться незначні повноваження

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн G7. Окрім всього, порушувалось питання роботи Вищої ради правосуддя. Про це йдеться на сайті президента.

Так, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов повідомив про підготовку в межах судової реформи закону, що передбачатиме створення окремого від Вищої ради правосуддя дисциплінарного органу.

Таким чином, у ВРП залишаться незначні повноваження.

Раніше голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що в Україні почався «перезапуск« судової реформи. Першим етапом стане законопроект № 3711-д.

Його ухвалення відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. За його словами, необхідність проведення судової реформи суспільство обговорює останні декілька років. Найбільш гостро це питання постало після «конституційної кризи« наприкінці 2020-го.

На сайті Верховної Ради 14 квітня було оприлюднено текст законопроєкту президента №5369 щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва.

13 квітня стало відомо, що Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

Очільник Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк поскаржився, що суд вже шість років працює «в атмосфері постійних негативних інформаційними компаній і провокацій».

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуків детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.