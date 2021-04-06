Хабар на $100 тис. НАБУ затримало брата скандального глави Окружного суду Києва

Вилучені гроші нібито призначалися для Павла Вовка

Національне антикорупційне бюро затримало рідного брата глави Окружного суду Києва Павла Вовка при отриманні $100 тисяч. Про це повідомив в телеграмі колишній журналіст і нардеп, а нині член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко.

«За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка», - зазначив він.

Лещенко також повідомив, що у приміщенні Окружного суду Києва НАБУ проводить слідчі дії.

Як повідомлялося, у березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Детективи Національного антикорупційного бюро ніяк не можуть примусово доставити Вовка до суду. НАБУ заявляє, що Вовк ховається, а генпрокурорку Ірину Венедіктову звинувачує у бездіяльності. У НАБУ кажуть, що не можуть виконати постанову про примусовий привід, тому що документ не дає права затримувати підозрюваного або проникати в його житло. Відомство зазначає, що вирішити цю ситуацію може тільки генеральний прокурор, який може дозволити затримання судді.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що з самого початку не бачила судової перспективи у справі щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Вона зазначила, що не може «приволокти» суддю до суду, якби він не подобався громадськості.

Сам Вовк стверджує, що не ховається і його просто «погано» шукають.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Київського окружного адміністративного суду Павла Вовка.

Сам суддя називає звинувачення проти нього замовними.