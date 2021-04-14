Ліквідація Окружного адмінсуду Києва. Оприлюднено текст законопроєкту Зеленського

Зеленський пропонує утворити Київський міський окружний адміністративний суд замість ОАСК

На сайті Верховної Ради 14 квітня оприлюднено текст законопроєкту президента України Володимира Зеленського №5369 щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва.

Зеленський пропонує ліквідувати ОАСК та утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.

Наводимо текст документу.

«I. Загальні положення

Стаття 1. Ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва.

Стаття 2. Утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.

Стаття 3. Територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.

ІI. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом:

Окружний адміністративний суд міста Києва припиняє здійснення правосуддя;

до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду справи, підсудні окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом;

Окружний адміністративний суд міста Києва невідкладно, протягом десяти робочих днів, передає судові справи, які перебувають у його володінні, до Київського окружного адміністративного суду;

з дня початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду Київський окружний адміністративний суд невідкладно передає справи, підсудні окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, до Київського міського окружного адміністративного суду.

3. Кабінету Міністрів України, Державній судовій адміністрації України вжити в межах компетенції заходів, необхідних для реалізації цього Закону».

13 квітня стало відомо, що Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

Очільник Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк поскаржився, що суд вже шість років працює «в атмосфері постійних негативних інформаційними компаній і провокацій».

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуків детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

8 квітня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрія Зонтова. Сума застави становить 35,2 млн грн.

9 квітня суд відправив під варту з альтернативою внесення застави ще одного адвоката.

Як повідомлялося, у березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

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