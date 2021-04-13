«Президент піддався на маніпуляції»: Суддя Вовк прокоментував ініціативу з ліквідації ОАСК

Суддя Павло Вовк каже, що суд продовжує роботу в штатному режимі

Вовк поскаржився, що суд вже шість років працює «в атмосфері постійних негативних інформаційними компаній і провокацій»

Очільник Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк прокоментував новину про ініціативу президента Володимира Зеленського ліквідувати ОАСК. Свої думки Вовк виклав на своїй сторінці у «Фейсбук».

«На жаль, а може і на щастя, президент піддався на маніпуляції окремих «активістів» і за сумісництвом агентів іноземного впливу і вніс на розгляд парламенту законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Шість років суд знаходиться під тиском, працює в атмосфері постійних негативних інформаційними компаній і провокацій. Тому до даної новини я ставлюся спокійно», – заявив керівник скандального столичного суду.

Він наголосив, що система адміністративних судів пережила вже не одну реформу. «Так що нехай тепер парламент визначається відповідно до регламентних процедур. Єдине, шкода, що державою все більше керують посольства і їхні поплічники, що зображують із себе за іноземні гроші громадянське суспільство», – вважає Вовк.

Він наголосив, що тим часом суд продовжує роботу в штатному режимі відповідно до вимог законодавства.

Сьогодні стало відомо, що Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуків детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

8 квітня Вищий антикорупційний суд відправив під варту до 4 червня з альтернативою внесення застави брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрія Зонтова. Сума застави становить 35,2 млн грн.

9 квітня суд відправив під варту з альтернативою внесення застави ще одного адвоката.

Як повідомлялося, у березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

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