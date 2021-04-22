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    Протести на підтримку Навального: в Росії затримали майже 1,5 тисячі осіб

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    Під час протестів на підтримку Навального в Росії затримали майже 1,5 тисячі осіб - Протести на підтримку Навального: в Росії затримали майже 1,5 тисячі осіб
    Під час протестів на підтримку Навального в Росії затримали майже 1,5 тисячі осіб
    Фото: «Северо-Запад.МБХ медиа»

    Найбільше затримали людей у Санкт-Петербурзі

    В Росії на акціях протесту прихильників російського опозиціонера Олексія Навального затримали майже 1,5 тисячі осіб. Про це повідомляє «ОВС-інфо».

    Станом на 00:00 за київським часом правоохоронці в Росії на акціях на підтримку Олексія Навального затримали 1496 осіб.

    Найбільше затримали людей у Санкт-Петербурзі. Там заарештували 662 учасника протесту. Також в Уфі – 95 осіб затримали, в Сочі – 53, у Воронежі – 45, в Казані – 51, в Кемерово – 36, в Барнаулі – 58.

    У Москві на цю мить затримано 26 учасників протестів.

    У більшості міст повідомляється про затримання від одного-двох до кількох десятків людей.

    Серед звинувачень, які висувають російські правоохоронці, організація мітингів і використання нецензурної лайки в громадських місцях.

    Нагадаємо, що Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новічком».

    У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

    Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. 31 березня опозиціонер оголосив голодування.

    Сьогодні лікарі Навального назвали стан вʼязня критичним.

    Команда російського опозиціонера запустила сайт «Свободу Навальному», на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації, в межі якого включена також тимчасово окупована РФ територія Криму.

    Теги: Росія суд політика голодування Олексій Навальний міст
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