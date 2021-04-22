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    Єрмак запросив послів G7 долучитися до відбору суддів КСУ

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    Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн &laquo;Великої сімки&raquo; - Єрмак запросив послів G7 долучитися до відбору суддів КСУ
    Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн «Великої сімки»
    Фото: Офіс президента

    Єрмак розповів послам, що Зеленський і його команда рішуче налаштовані на перезавантаження Конституційного Суду

    Керівник Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до послів країн Великої сімки з проханням запропонувати фахівців, які могли б долучитися до відбору нових суддів Конституційного суду. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за результатами зустрічі Єрмака з послами.

    Як повідомляється, глава ОП розповів послам, що президент Володимир Зеленський і його команда рішуче налаштовані на перезавантаження Конституційного Суду. З цією метою 20 квітня глава держави підписав указ про створення конкурсної комісії для відбору кандидатур на посади суддів КСУ за квотою президента.

    У зв’язку з цим Єрмак звернувся до послів G7 з проханням запропонувати фахівців з конституційного права зі світовим ім'ям зі своїх країн, які могли б взяти участь у роботі цієї комісії.

    Нагадаємо, 12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

    Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

    29 березня Тупицький оскаржив у Верховному суді указ Зеленського.

    Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

    Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.

    Теги: Конституційний суд Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак звільнення
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