Понад $3,7 млн. Двох адвокатів затримано у справі щодо хабаря суддям Окружного адмінсуду

Детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича

Вирішується питання про повідомлення адвокатам про підозру, повідомили в НАБУ

У справі Окружного адміністративного суду затримано двох адвокатів-посередників, йдеться 7 квітня в повідомленні Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в Facebook.

«Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили «на гарячому» в отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Відзначається, що за місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.

«Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів», – додали в НАБУ.

Раніше голова Окружного адмінсуду Києва назвав «клоунадою» обшуки НАБУ. Окремо Вовк прокоментував інформацію про затримання його брата, адвоката Юрія Зонтова з хабарем.

Як відомо, 6 квітня НАБУ затримало Юрія Зонтова брата Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

У березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування справи «плівок» Окружного адміністративного суду Києва. Підозрюваним відкрили матеріали слідства для ознайомлення. Потім обвинувальний акт передадуть до суду.

Серед підозрюваних 11 людей, зокрема, глава суду Павло Вовк, його заступники, судді та колишній глава Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Детективи Національного антикорупційного бюро ніяк не можуть примусово доставити Вовка до суду. НАБУ заявляє, що Вовк ховається, а генпрокурорку Ірину Венедіктову звинувачує у бездіяльності. У НАБУ кажуть, що не можуть виконати постанову про примусовий привід, тому що документ не дає права затримувати підозрюваного або проникати в його житло. Відомство зазначає, що вирішити цю ситуацію може тільки генеральний прокурор, який може дозволити затримання судді.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що з самого початку не бачила судової перспективи у справі щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Вона зазначила, що не може «приволокти» суддю до суду, якби він не подобався громадськості.

Сам Вовк стверджує, що не ховається і його просто «погано» шукають.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Київського окружного адміністративного суду Павла Вовка.