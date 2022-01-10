Військові інструктори і летальна зброя: Литва затвердила план підтримки України

Матеріальна допомога Україні від Литви – це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога

Міністр оборони Литви заявив, що план підтримки України передбачає низку практичних заходів

Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та передачу летальної зброї. Про це повідомляє портал Lrt.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що план підтримки України передбачає низку практичних заходів, зокрема, збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та деяку матеріальну допомогу.

«Ця матеріальна допомога – це летальна, нелетальна зброя та гуманітарна допомога – наприклад, продовження програми лікування та реабілітації для українських військових», – зазначив він.

Також Литва має намір найближчим часом передати Україні системи нічного бачення – литовський уряд готує відповідне рішення.

У грудні 2021 року міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас закликав всіляко підтримувати Україну на тлі російської збройної агресії. Він заявив про готовність Литви надати українській стороні летальну зброю.

«Необхідно всіляко підтримувати Україну, і Литва готова до цього, зокрема передати Україні летальну зброю», – заявив Анушаускас. Проте литовський міністр не став вдаватися у подробиці і розкривати, про яку саме летальну зброю він говорить.

Також Латвія відправить до України зброю.