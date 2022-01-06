Латвія відправить до України зброю

Міністр оборони Латвії закликає інші країни Європи також допомогти Україні

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що його країна наадаасть Україні гуманітарний вантаж, до якого входитиме зброя і техніка. Про це пише латвійське видання LSM.lv.

Раніше готовність надати нашій країні летальну зброю висловила також Литва.

Склад гуманітарного вантажу Пабрікс погодив з послом України Олександром Міщенком.

Міністр оборони Латвії закликав союзників у Європі зробити те саме. На його думку, Україна має право захищатися і повинна вміти це робити. Наша держава, за його словами, значною мірою знімає напруженість із балтійського регіону і кордонів.

«І хоча Україна не є членом НАТО, у цьому сенсі вона не є союзником, але вважається нашим союзником саме в тому, що робить. По суті вони нас захищають», – наголосив Пабрікс.

Міністр оборони Латвії та український посол Міщенко зустрілися 5 січня. Під час їх розмови Пабрікс зазначив, що позиція Латвії в контексті загострення ситуації на українсько-російському кордоні залишається незмінною.

Зокрема, він сказав, що його країна підтримує доцільність вжиття адекватних заходів як з боку НАТО, так і ЄС з метою недопущення будь-якої агресії Росії щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Протягом січня-лютого 2022 року має відбутися низка візитів в Україну представників Міністерства оборони Латвії, щоб узгодити плани стосовно подальшого розвитку двостороннього співробітництва.

Напередодні Латвія заявила, що ЄС і НАТО слід готуватися до вторгнення РФ в Україну.

Також Міноборони Естонії визнає, що Росія загрожує безпеці Європи.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс скликає засідання Комісії Україна-НАТО за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден підтримав пропозицію України провести найближчими днями засідання Комісії Україна–НАТО.

Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою «Бухарестської дев'ятки», що представляє східний фланг НАТО. Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною. Відзначимо, що в «Бухарестську дев'ятку» входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.



