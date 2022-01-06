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    Латвія відправить до України зброю

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    Очільник міністерства&nbsp;оборони Латвії Артіс Пабрікс зробив заяву щодо України&nbsp; - Латвія відправить до України зброю
    Очільник міністерства оборони Латвії Артіс Пабрікс зробив заяву щодо України 
    фото: LETA, Edijs Pālens

    Міністр оборони Латвії закликає інші країни Європи також допомогти Україні

    Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що його країна наадаасть Україні гуманітарний вантаж, до якого входитиме зброя і техніка. Про це пише латвійське видання LSM.lv.

    Раніше готовність надати нашій країні летальну зброю висловила також Литва.

    Склад гуманітарного вантажу Пабрікс погодив з послом України Олександром Міщенком.

    Міністр оборони Латвії закликав союзників у Європі зробити те саме. На його думку, Україна має право захищатися і повинна вміти це робити. Наша держава, за його словами, значною мірою знімає напруженість із балтійського регіону і кордонів.

    «І хоча Україна не є членом НАТО, у цьому сенсі вона не є союзником, але вважається нашим союзником саме в тому, що робить. По суті вони нас захищають», – наголосив Пабрікс.

    Міністр оборони Латвії та український посол Міщенко зустрілися 5 січня. Під час їх розмови Пабрікс зазначив, що позиція Латвії в контексті загострення ситуації на українсько-російському кордоні залишається незмінною.

    Зокрема, він сказав, що його країна підтримує доцільність вжиття адекватних заходів як з боку НАТО, так і ЄС з метою недопущення будь-якої агресії Росії щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

    Протягом січня-лютого 2022 року має відбутися низка візитів в Україну представників Міністерства оборони Латвії, щоб узгодити плани стосовно подальшого розвитку двостороннього співробітництва.

    Напередодні Латвія заявила, що ЄС і НАТО слід готуватися до вторгнення РФ в Україну.

    Також Міноборони Естонії визнає, що Росія загрожує безпеці Європи.

    Нагадаємо, Північноатлантичний альянс скликає засідання Комісії Україна-НАТО за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден підтримав пропозицію України провести найближчими днями засідання Комісії Україна–НАТО.

    Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою «Бухарестської дев'ятки», що представляє східний фланг НАТО. Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною. Відзначимо, що в «Бухарестську дев'ятку» входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

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    Теги: ЄС НАТО Латвія Україна
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    Латвія відправить до України зброю