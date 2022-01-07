Американські ЗМІ повідомляють, що США підготували новий пакет військової допомоги Україні

Український уряд подав термінове прохання про військову допомогу у листопаді і отримав позитивну відповідь

Український уряд подав термінове прохання про військову допомогу у листопаді і отримав позитивну відповідь

Американський телеканал повідомив, що чиновники ухвалили новий пакет допомоги

Адміністрація президента США Джо Байдена вже підготувала новий пакет військової допомоги для України. Цей пакет буде додатком до тієї американської допомоги, яка вже надходить до України. Про це повідомив американський телеканал NBC.

Як зазначив телеканал, про підготовку нового пакету військової допомоги розповіли неназвані чинні та колишні американські чиновники. Джерело телеканалу, знайоме з думкою українського уряду, повідомило, що Київ сподівається на готовність адміністрації Байдена схвалити додаткову допомогу.

Крім того, адміністрація США, як кажуть чиновники, готова попередити Росію про те, що у разі нового нападу на Україну американська сторона допоможе українським військовим, а також підтримає розширення військової присутності НАТО у Східній Європі.

Білий дім та Держдепартамент США наразі не коментують інформацію, поширену телеканалом NBC.

У грудні повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували відправлення до України додаткової військової допомоги на суму $200 млн.

Зазначається, що відповідне рішення американський уряд ухвалив задля того, щоб «дати більше часу дипломатичним зусиллям щодо розрядки напруженості та збереження важелів впливу у разі нападу Росії на Україну».

Нагадаємо, США в межах домовленостей щодо військової допомоги передали Україні ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також 180 ракет до них.

Як відомо, 31 серпня, Сполучені Штати Америки пообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомлялося, Міністерство оборони США відправить в Україну стрілецьку зброю та боєприпаси.

У листопаді Україна отримала чергову партію технічної допомоги від уряду США. Це четверта партія для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки.

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