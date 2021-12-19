Литва передасть Україні летальну зброю

Міністр нацоборони Литви заявив про підтримку України

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас закликав всіляко підтримувати Україну на тлі російської збройної агресії. Він заявив про готовність Литви надати українській стороні летальну зброю. Про це повідомляє LRT.

«Необхідно всіляко підтримувати Україну, і Литва готова до цього, зокрема передати Україні летальну зброю», – заявив Анушаускас під час прес-конференції у Руклі.

Проте литовський міністр не став вдаватися у подробиці і розкривати, про яку саме летальну зброю він говорить.

«Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, тому що залучені декілька держав, не тільки донор та отримувач озброєнь, але й також виробник та постачальник», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу вирішила надати Україні €31 млн для зміцнення оборонних здібностей.

Як повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України.

«Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС прийняла рішення надати Україні €31 млн на зміцнення оборонних можливостей в рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який ще раз засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС», – написав міністр.

До слова, Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

Також Литва надасть Україні військову допомогу на €1 млн.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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