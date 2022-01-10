Скільки казахи та українці мають зброї на руках?

Кожному, хто має сусідом Росію, треба готуватися до найгіршого

Для партизанської війни, з великими жертвами ми спроможні

В Казахстані офіційно зареєстровано 340 тысяч одиниць вогнепальної зброї.

Здебільшого, це гладкоствольна зброя, бо закон про обіг зброї в Казахстані диктаторський і зі значними обмежаннями.

В Україні легальної зброї більше, зараз на руках десь 1 мільйон 300 тисяч, і ще нелегальної під два мільйона, а то і.... І це не гладкоствол.

Для партизанської війни, з великими жертвами ми спроможні.

Але навіщо?

Є ЗСУ, а з ними ОР1, ОР2, ТРО. Питання у організації структур та їх забезпеченні. Якщо не блокувати соціальне забезпечення на зразок піднайомних виплат за житло, відпускних та лікарняних, а зарплату підвищувати відповідно до інфляції, то і люди не будуть тікати.

Віддам належне новому керівництву МО – борги вони виплатили. Соціальне забезпеченя треба підвищувати. Те саме з озброєнням.

Ми маємо власне виробництво зброї: Вільха-М, Сау Богдана, ПТРК Стугна і Корсар, маємо комплекси Нептун, ми можемо виробляти свої ПЗРК різної дальності

А ще, наші командувачі мають наполягати на поставках Стінгерів від наших партнерів – певен, що скоро останні побачимо. Це не вирішить оперативних завдань, але на тактичному рівні ми покажемо росіянам фігу.

Наша логіка виживання має бути така – ми самі, нічого немає окрім власних спроможностей, але чудово, що є друзі і закордонні партнери.

Є війна і вона диктує власні умови.

І при цьому, ми маємо вимагати від країн НАТО кооперації та допомоги, особливо в питаннях ПВО.

Війна в Україні це спільна біда і загроза світовій безпеці.

Читайте також:

Джерело: блог Мирослава Гая

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.