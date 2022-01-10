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    Думки вголос

    Скільки казахи та українці мають зброї на руках?

    • Мирослав Гай

      Блогер

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    Кожному, хто має сусідом Росію, треба готуватися до найгіршого - Скільки казахи та українці мають зброї на руках?
    Кожному, хто має сусідом Росію, треба готуватися до найгіршого
    фото: mil.gov.ua

    Для партизанської війни, з великими жертвами ми спроможні

    В Казахстані офіційно зареєстровано 340 тысяч одиниць вогнепальної зброї.

    Здебільшого, це гладкоствольна зброя, бо закон про обіг зброї в Казахстані диктаторський і зі значними обмежаннями.

    В Україні легальної зброї більше, зараз на руках десь 1 мільйон 300 тисяч, і ще нелегальної під два мільйона, а то і.... І це не гладкоствол.

    Для партизанської війни, з великими жертвами ми спроможні.

    Але навіщо?

    Є ЗСУ, а з ними ОР1, ОР2, ТРО. Питання у організації структур та їх забезпеченні. Якщо не блокувати соціальне забезпечення на зразок піднайомних виплат за житло, відпускних та лікарняних, а зарплату підвищувати відповідно до інфляції, то і люди не будуть тікати.

    Віддам належне новому керівництву МО – борги вони виплатили. Соціальне забезпеченя треба підвищувати. Те саме з озброєнням.

    Ми маємо власне виробництво зброї: Вільха-М, Сау Богдана, ПТРК Стугна і Корсар, маємо комплекси Нептун, ми можемо виробляти свої ПЗРК різної дальності

    А ще, наші командувачі мають наполягати на поставках Стінгерів від наших партнерів – певен, що скоро останні побачимо. Це не вирішить оперативних завдань, але на тактичному рівні ми покажемо росіянам фігу.

    Наша логіка виживання має бути така – ми самі, нічого немає окрім власних спроможностей, але чудово, що є друзі і закордонні партнери.

    Є війна і вона диктує власні умови.

    І при цьому, ми маємо вимагати від країн НАТО кооперації та допомоги, особливо в питаннях ПВО.

    Війна в Україні це спільна біда і загроза світовій безпеці.

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    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ зброя війна Казахстан ОРДЛО українці озброєння
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    Скільки казахи та українці мають зброї на руках?