Скільки казахи та українці мають зброї на руках?
Для партизанської війни, з великими жертвами ми спроможні
В Казахстані офіційно зареєстровано 340 тысяч одиниць вогнепальної зброї.
Здебільшого, це гладкоствольна зброя, бо закон про обіг зброї в Казахстані диктаторський і зі значними обмежаннями.
В Україні легальної зброї більше, зараз на руках десь 1 мільйон 300 тисяч, і ще нелегальної під два мільйона, а то і.... І це не гладкоствол.
Для партизанської війни, з великими жертвами ми спроможні.
Але навіщо?
Є ЗСУ, а з ними ОР1, ОР2, ТРО. Питання у організації структур та їх забезпеченні. Якщо не блокувати соціальне забезпечення на зразок піднайомних виплат за житло, відпускних та лікарняних, а зарплату підвищувати відповідно до інфляції, то і люди не будуть тікати.
Віддам належне новому керівництву МО – борги вони виплатили. Соціальне забезпеченя треба підвищувати. Те саме з озброєнням.
Ми маємо власне виробництво зброї: Вільха-М, Сау Богдана, ПТРК Стугна і Корсар, маємо комплекси Нептун, ми можемо виробляти свої ПЗРК різної дальності
А ще, наші командувачі мають наполягати на поставках Стінгерів від наших партнерів – певен, що скоро останні побачимо. Це не вирішить оперативних завдань, але на тактичному рівні ми покажемо росіянам фігу.
Наша логіка виживання має бути така – ми самі, нічого немає окрім власних спроможностей, але чудово, що є друзі і закордонні партнери.
Є війна і вона диктує власні умови.
І при цьому, ми маємо вимагати від країн НАТО кооперації та допомоги, особливо в питаннях ПВО.
Війна в Україні це спільна біда і загроза світовій безпеці.
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Джерело: блог Мирослава Гая