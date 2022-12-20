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Влада тішиться ростом кредитів і депозитів в Україні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Влада тішиться ростом кредитів і депозитів в Україні
Спостерігається тренд стабілізації курсових очікувань
фото з відкритих джерел

«У листопаді депозити населення зросли на $218 млн або на 2,5%»

Банки продовжують залучати кошти на депозити, а також збільшилася й сума виданих кредитів. У листопаді депозити населення зросли на $218 млн або на 2,5%, що може позитивно вплинути на курс. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

Наразі працює кредитна програма «5-7-9», за якою держава компенсує різницю у процентній ставці. За час війни таких кредитів видано на 68 млрд грн. Загалом за 11 місяців з початку року кредити бізнесу в гривні збільшились на 5% або на 26 млрд. грн.

Гетманцев вважає, що це небагато, але з урахуванням зростання кредитних ризиків, частки непрацюючих кредитів і відрахування під них у резерви, – це цілком об’єктивні показники.

«Також є депозитні сертифікати Нацбанку, державні цінні папери – вкладати кошти є куди і можливості для заробітку залишаються. До речі, у листопаді депозити населення зросли на $218 млн або на 2,5%, а за останні три місяці – на $0,5 млрд, повернувшись на рівень початку березня цього року. Депозити в гривні також зростають. Це відображає тренд стабілізації курсових очікувань», – зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, соратник Зеленського назвав продавців генераторів мародерами. Гетманцев вважає, що це питання совісті. Потрійна націнка на генератори – це зловживання і питання совісті. Мовляв, бізнес хоче заробити, але така націнка під час війни для людей в країні, яка залишається без енергосистеми, – це мародерство. 

Також Гетманцев обізвав колегу по фракції «Слуга народу» лобістом тютюнового бізнесу – «слуги народу» пересварились через податки.

До слова, депутат Гетманцев застеріг українців, які вклалися у криптовалюти. У світі спостерігається криза фондових бірж та існує висока вірогідність краху фондового ринку, від якого залежить крипторинок, тому криптовалюта сьогодні є ненадійним активом.

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Теги: кредит

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