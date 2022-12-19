Данило Гетманцев: Гривня – одне з українських див під час цієї війни

Із зимою зрозуміло, а що вам дає підстави стверджувати, що навесні буде набагато краще?

Ми адаптуємося до тих можливих викликів, з якими стикаємося через війну. Ми точно адаптуємося до проблем енергетики, точно буде тепло, точно буде посівна, вирішиться логістична проблема, яка вже вирішується. Я зараз не говорю про ситуацію на фронті, а лише про економіку, яка буде функціонувати за таких саме умов на фронті.

У березні ж, коли фронт пересувався чи не щогодини і зовсім не в той бік, в який би нам хотілося, ми вирішували і проблему релокації підприємств у безпечніші місця, і навіть проблему упередження можливого голоду. На сьогодні проблеми є достатньо великими, але їх не порівняти з тими, з якими ми стикнулися в лютому на початку агресії.

У лютому-березні, дійсно, в магазинах був ажіотаж: люди про всяк випадок гребли все і побільше. Але чи справді гостро стояла загроза голоду?

Ймовірність перебоїв постачання товарів першої необхідності в певних регіонах безперечно була. Згадайте березень. Згадайте Харків, Маріуполь, Херсон, Київську область, Суми, Чернігів... Ланцюги постачань товарів до окремих регіонів розірвані, підприємства зупинені. Мільйони переселенців. Лінія фронту не визначена і важкопрогнозована. Колапс на кордоні. Зараз це все як кадри з серіалу, наступну серію якого ти вже бачив: загрозливо, але не катастрофічно. Але я задоволений тим, що прийняті урядом рішення були в переважній більшості своєчасні і правильні.

Чи можливі перебої з продуктами надалі, чи з продовольчою безпекою вже все гаразд?

Якщо говорити про сьогоднішню ситуацію, то голод абсолютно неможливий і населення повністю забезпечене товарами першої необхідності (не тільки харчування). Жодних причин для сумнівів щодо цього немає. Аграрної продукції ми виробляємо більше, ніж споживаємо. Тому говорити, що у нас істотно зростатиме ціна на харчі, також немає підстав, навіть якщо ця ціна зростатиме на світових ринках. У найгіршому випадку ми маємо всі можливості для обмеження експорту, аби задовольнити внутрішній попит.

Багато розмов ведеться про ймовірність повного блекауту. Як держава готова допомагати бізнесу, якщо це «повне затемнення» все ж станеться? Може, вже зараз проводяться якісь консультації чи тренінги?

Ми маємо радянську енергосистему з величезним запасом міцності – як для ядерної війни без перебільшення. Тому блекаут не є чимось смертельним. Все, що необхідне для його недопущення, робиться енергетиками і робиться постійно. Бізнесу у випадку настання таких обставин всі роз’яснення з боку держави надані – ніхто з підприємців не буде відповідати за невиконання своїх зобов’язань внаслідок блекауту. Зможе працювати – буде працювати, якщо ні – почекає відновлення енергопостачання.

Після кожної масованої ракетної атаки ЗМІ люблять рахувати, скільки грошей агресор цього разу випустив у повітря. Іноді ці суми можна порівняти з річним бюджетом немалих російських міст. А які втрати – прямі і непрямі – зазнає економіка України після кожного з таких обстрілів?

На початок листопада прямі втрати тільки енергосистеми, за словами прем’єра, складали понад 70 млрд грн. Зараз ця сума, безперечно, ще більша. А непрямі збитки можна порахувати з певним часовим лагом – які підприємства через це зупинилися, які не працювали тимчасово, які були перебої в ланцюгах постачання. Зараз ми точно не зможемо говорити про встановлені цифри. Але підраховуємо кожну втрачену копійку.

Верховна Рада підтримала списання кредитів на зруйноване житло та авто, знищені окупантами, або таке, що лишилося на окупованих територіях. З нюансами, що це має бути єдине житло для проживання та єдине авто в родині. Як цей механізм працюватиме і чи не буде плутанини з місцем проживання та реєстрації? Чи можливі якісь зловживання цим списанням? Банки, які отримають компенсацію не зараз, а колись, навряд чи в захваті від такого рішення.

Напевно, банки вже постраждали, бо ці кредити, як правило, не обслуговуються клієнтами. Але ані банк, ані ми з вами не маємо права змушувати людину сплачувати кредит за єдину втрачену квартиру, де вона проживала з сім’єю. Разом з тим після війни банку з бюджету будуть відшкодовані втрачені гроші. До речі, ця сума для держбюджету порівняно невелика – 3 млрд грн.

Можливостей для зловживань я тут не бачу, це все дуже просто контролюється: у нас же є реєстр кредиторів, реєстри нерухомого майна.

Що може негативно вплинути на основні річні показники (тієї ж інфляції), закладені в бюджеті-2023? Чи він і так є максимально консервативним?

По-перше, лінія фронту. Сьогодні це найбільш впливовий фактор і найважче передбачуваний. По-друге, функціонування нашої енергосистеми. По-третє, обсяги, своєчасність і ритмічність надходження зовнішньої допомоги. Від цих трьох факторів напряму залежать очікування і макрофінансові показники.

Українська валюта під час війни є одним зі стабільних феноменів. Чого від неї очікувати надалі?

До речі, листопад – перший місяць з початку війни, коли річна споживча інфляція уповільнилася із 26,6% у жовтні до 26,5% у листопаді. Скажете, не така вже перемога? Не погоджуся. Уповільнення і без того невеликої (зважаючи на обставини) інфляції – це маленька, але дуже значима для нас перемога. Гривня – це одне з українських див під час цієї війни наряду з перемогами на фронті та дохідною частиною бюджету, що перевиконується. Готівковий курс гривні укріплюється другий місяць поспіль, у грудні ця тенденція також поки що зберігається. Я не бачу навіть ймовірних фінансово-економічних підстав, аби у нас найближчим часом змінювався курс гривні до долара. Є сигнали від Нацбанку, що офіційний курс до кінця року і в січні точно залишиться таким, як був. Стабільність гривні забезпечена попри війну, і ключовим фактором у цьому я вважаю політику та рішення НБУ у перші місяці війни.

У листопаді депозити населення зросли на $218 млн або на 2,5%

Уряд пропонує внести зміни до Податкового та Митного кодексів, які б надали йому право надавати пільгу з ПДВ та мита на товари, необхідні для відсічі агресії РФ та забезпечення життєдіяльності населення. Чи не призведуть такі винятки до того, що під виглядом стратегічно важливих товарів в країну будуть завозитись зовсім інші?

Фактично в умовах військового стану такі повноваження уряду можуть бути обґрунтовані. Так, подібне повноваження було надане уряду на час пандемії. З іншого боку, погоджуся з критиками ідеї: при стабільно працюючому парламенті така пропозиція вимагає додаткового обґрунтування. Тим більше, що не всі рішення в минулому щодо звільнення від імпортних податків з ініціативи уряду були обґрунтовані. Згадаймо, наприклад, пільгу на ввезення автівок. Тому вважаю, що це питання щонайменше треба продискутувати.

Для нинішньої владної команди ви виглядаєте занадто жорстковато зі своїм іноді зашкалюючим бажанням все детінізувати. Вас Зеленський не пробує якось стримати, аби було без заносів на поворотах, які призводять до скарг та протестів малого бізнесу?

Все, що я роблю, як і інші члени команди, узгоджується з позицією та баченням президента. Детінізація – це не просто його принципова позиція, а чітке завдання всій державній системі. Детінізацію не можна провести переконанням, адже 30 років цією країною керували клани – в податковій, митниці, прокуратурі, правоохоронних органах, люди на середніх посадах, які прикривали «тінь». Тіньовий бізнес для них був і подекуди залишається кормовою базою. Тому проблема детінізації – це одночасно і проблема корупції.

Тобто це – найбільша проблема країни після ворога. Це такий саме ворог, однак хитріший і такий, що ховається. На нарадах він заявляє про протидію нелегальному спирту, а після – закриває очі на роботу рідного йому спиртзавода «у другу зміну». Це гідра, яку у війну ми повинні вбити, оскільки корупція і «тінь» у війну – це не просто злочин, а мародерство.

Тому я і вважаю, що звільняти (і це щонайменш) потрібно корупціонера, а також все його оточення, яке знало, або повинно було знати про злочин. І я дуже вдячний керівництву податкової служби, яке сьогодні дуже жорстко реагує на подібні прояви. Якби така саме реакція була в інших органах, ми за кілька місяців навели б лад в державі.

До речі, я приймаю на особистий телефон будь-які скарги щодо «тіні» та корупції, гарантуючи розслідування та анонімність, – 050-356-55-41.

Павло Вуєць, «Главком»