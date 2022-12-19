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Соратник Зеленського назвав продавців генераторів мародерами 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Соратник Зеленського назвав продавців генераторів мародерами 
 «Мода» на генератори може призвести до дефіциту палива 
фото: glavcom.ua

Гетманцев: «Потрійна націнка на генератори – питання совісті» 

Потрійна націнка на генератори – це зловживання і питання совісті. Мовляв, бізнес хоче заробити, але така націнка під час війни для людей в країні, яка залишається без енергосистеми, – це мародерство. Про це сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

«Причому це ж не виробники ціни завищують, а наші перекупники. Колись соціолог Питирим Сорокін вивів закон поляризації, відповідно до якого суспільства в епоху соціальних потрясінь поляризуються на святих і великих грішників. Це ми бачимо сьогодні у нас, коли одні віддають армії останнє, а інші – заробляють надприбутки на мародерстві», – нагадав Гетманцев.

Наразі бізнес сам вирішує питання з установкою генераторів, аби працювати під час відключення електрики. У державних установах все залежить від того, на чиєму утриманні перебуває заклад.  

«Якщо хтось вважає, що от ми зараз завеземо генератори і так чи інакше вирішимо всі проблеми, то, на жаль, ні. Частково – так: одну, дві, три операційні можна таким чином під’єднати. Але велика лікарня, так само як і велике підприємство, точно не зможе постійно і в повному обсязі працювати на генераторах. На жаль, вони не є панацеєю», – пояснює голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

На думку Гетманцева, вимушена «мода» на генератори може призвести до росту попиту на паливо, але точно не до такого, як було навесні. Нафтотрейдери попит відчувають, але запевняють, що дефіциту не буде. Істотного росту цін на паливо також не очікується. 

Нагадаємо, атаки Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України призвели до масового використання генераторів. Проте такі пристрої можна встановлювати далеко не для кожного приміщення, і порушення правил безпечного користування генераторами може призвести до трагічних наслідків.

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Теги: бізнес закон лікарня Данило Гетманцев генератор

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