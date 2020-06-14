Негода на Прикарпатті та Буковині: затоплені будинки і дороги



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Люди бояться, що повертається 2008 рік, коли край мав значні збитки від підтоплень

На Косівщині та Путильщині відбувається значне затоплення. Внаслідок 45-хвилинної зливи увечері 13.06.2020 р. постраждали сотні обійсть, затоплені цілі вулиці. Рух автівок ускладнений.

У спільноті Chernivtsigram опублікували відео, як річка Черемош вийшла з берегів.

Велика вода підтопила городи, будинки стоять у воді, підтопило дорогу.

Мешканці повідомляють про вихід з берегів Черемошу і в районі Великого Рожна.

Вода настільки стрімко тече по дорозі та городах і з такою силою, що на подвір'ї господарств занесло великі дерева.

Люди бояться, що повертається 2008 рік, коли край мав значні збитки від підтоплень.

Не краща ситуація в Путильському районі на Чернівеччині, з іншого боку річки Черемош.

До райцентру Путили взагалі тепер не проїхати. Поліція попереджає про відсутність сполучення між Путилою та Вижницею. Також ускладнене сполучення між Косівським та Путильським районом.

Внаслідок раптового підняття рівня води в річці Черемош, сталося пошкодження дорожнього покриття у селі Петраш.

Наразі відсутнє автомобільне з’єднання між селищем Путила та містом Вижниця, повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Поліцейські забезпечують відвід транспорту від місця події. Прохання до гостей Вижницького й Путильського районів зважати на відсутність вказаного сполучення під час планування маршруту руху.