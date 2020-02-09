Джемілєв: Крим отримає воду з Дніпра тільки після деокупації



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Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу нагадав, що згідно з Женевською конвенцією 1949 року, вся відповідальність за стан людей на окупованій території лягає на країну-окупанта

Дніпровська вода почне находити до Криму тільки після деокупації півострова. У цьому переконаний лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

«Звичайно, дефіцит води в Криму є – в степовій частині це вже катастрофа для сільського господарства. Ми будемо подавати воду, обов'язково, але тільки після визволення Криму від окупантів. Розмови про те, що це завдає шкоди жителям, інші сентименти – розкажіть це в іншому місці. Ви що, очікували, що вам створять комфортні умови? Країна, чию територію ви окупували?», - зазначив Джемілєв в ефірі «Радіо Крим.Реалії»

Він також нагадав, що згідно з Женевською конвенцією 1949 року, вся відповідальність за стан людей на окупованій території лягає на країну-окупанта.

«Тож говорити про гуманітарні речі нам не треба», – резюмував Джемілєв.

Як повідомлялось, через низький рівень наповнення кримських водосховищ у приватні і багатоквартирні будинки Сімферополя воду подаватимуть за графіком. Гарячою водою жителі Сімферополя зможуть користуватися тільки у вихідні, холодною - щодня, але тільки вранці і ввечері. Графік почне діяти 10 лютого.

Окупаційна влада Криму вже примушує священників провести молебень за дощ.

Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не планує відновлювати по Північно-Кримському каналу постачання води в анексований Росією Крим.

До окупації Криму Росією близько 85% води півострів отримував з Дніпра по Північно-Кримському каналу, тож раніше масштабних обмежень водопостачання в Криму не вводили.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.