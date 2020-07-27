Німеччина виступила проти повернення Росії в G7



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РФ має повернути Крим і Донбас для участі в клубі

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що його країна виступає проти повернення Росії до складу G7. Міністр нагадав, що РФ була виключена з G7 через окупацію українського Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю Rheinische Post.

Також Мас зазначив що Німеччина дотримується принципу реалізації Мінських угод по Донбасу. Він висловив думку, що коли мова йде про врегулювання ситуації в Україні, то має обговорюватися і питання анексованого Криму.

«Причина виключення Росії була анексія Криму та втручання в східній частині України. Поки це питання не вирішено, я не бачу можливостей для запрошення Росії», - пояснив Маас.

Він також виступив проти участі в самітах G7 представників держав, які не входять в «Велику сімку».

«Росія може зробити найбільший внесок у відкриття цих дверей знову. G7 і G20 - два чітко узгоджені формати, нам не потрібні G11 або G12», - резюмував глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, Велика вісімка — міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію.

Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росія була піддана нищівній критиці з боку країн Великої сімки і формально виключена зі списку G8. У червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в Сочі (Росія) — замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

До відома, місяць тому президент США Дональд Трамп в черговий раз виступив за запрошення Росії на саміт Великої сімки. На його думку, в цьому форматі легше домовитися про ядерний пакт.

До слова, Нідерланди почали нове розслідування проти Росії щодо катастрофи MH17. Нагадаємо, що Україна та інші члени Спільної слідчої групи закликають Російську Федерацію визнати свою відповідальність в трагедії, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема резолюцію Радбезу ООН 2166, та співпрацювати зі слідством.

Днями уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.