Байден лідирує у трьох штатах, які підтримали Трампа у 2016 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Байден випередив Трампа в трьох ключових штатах США

Близько 60 відсотків опитаних у всіх трьох штатах не схвалюють дії Трампа з питання боротьби з коронавірусом і расовою нерівністю

Колишній віце-президент США і найбільш ймовірний кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випередив по голосам підтримки чинного лідера країни Дональда Трампа в трьох ключових штатах.

Про це свідчать результати опитування, опубліковані телеканалом CNN.

Так, в південно-східному штаті США Флорида Байден отримав 51 відсоток голосів, а Трамп - 46 відсотків. При цьому в південно-західній Арізоні Байден може отримати 49 відсотків, а чинний лідер країни - 45 відсотків. У штаті Мічиган Байден може отримати 52 відсотки голосів, а Трамп - лише 40 відсотків.

Як зазначає телеканал, результати опитування сформовані на основі відповідей зареєстрованих виборців. При цьому якщо розглянути можливе голосування тих, хто говорить, що швидше за все піде голосувати на виборах цієї осені, підтримка обох кандидатів виявиться приблизно однаковою.

Також наголошується, що в 2016 році, під час виборів в США, Трамп виграв у всіх трьох штатах. У Мічигані розрив був незначний - перевага в 10,7 тисячі голосів.

За даними опитування, зараз близько 60 відсотків опитаних у всіх трьох штатах не схвалюють дії Трампа з питання боротьби з коронавірусом і расовою нерівністю. В Арізоні 60 відсотків не схвалили нинішню політику протистояння Covid-19, в Мічигані - 59 відсотків і 57 відсотків у Флориді.

При цьому підтримка Трампа вища, коли питання стосується розвитку економічного сектора: в Арізоні і Флориді 52 відсотки опитаних вважають, що президент добре справляється з економікою, проте в Мічигані співвідношення 47 відсотків за і 49 відсотків проти.

У питанні про те, який кандидат зможе «вберегти американців від шкоди», в Мічигані Байден заручився більшою підтримкою в порівнянні з Трампом - 52 відсотки проти 43. В Арізоні голоси розділилися порівну: по 47 відсотків кожному, а у Флориді 51 відсоток опитаних проголосував би на користь Трампа і 46 відсотків - за Байдена.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

Читайте також: