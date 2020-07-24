Турчинов заявив, що готовий взяти участь у штурмі Криму



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Наприкінці червня Олександр Турчинов Очолив виборчий штаб партії Петра Порошенка на місцевих виборах

Наразі Зеленський не має ніяких обмежень для виконання конституційних вимог щодо «захисту країни від агресії і звільнення Криму» - колишній секретар РНБО

Глава штабу партії «Європейська солідарність» і колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов заявив, якщо президент Володимир Зеленський прийме рішення наступати на Крим, то він буде у перших лавах штурмового батальйону. Про це він сказав в інтерв’ю Цензор.нет.

За словами колишнього секретаря РНБО, на початку 2014 року російські війська, які перебували в Криму, прикривали свою агресію Харківськими угодами, що дозволяли РФ на законних підставах мати на півострові потужне угруповання, яке було значно більшим навіть за номінальну чисельність українських військовослужбовців.

«За тих умов, наприклад, авіаційний удар по базі Чорноморського Флоту Російської Федерації Кремль трактував би в рамках міжнародного права як віроломний напад на Росію з усіма випливаючими наслідками. Водночас усі наші стратегічні партнери відмежувалися б від конфлікту», - зазначив Турчинов.

Політик стверджує, що після незаконної анексії Криму РФ в односторонньому порядку вийшла з Харківських угод. «Тепер жоден військовослужбовець російської армії не має жодного права перебувати на кримській землі і, в разі наступу українських військ, Путін не зможе прив'язатися до жодного міжнародного документа», - наголосив Турчинов і додав, що наразі Зеленський не має ніяких обмежень для виконання конституційних вимог щодо «захисту країни від агресії і звільнення Криму».

Як повідомлялося 30 червня, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов очолив виборчий штаб «Європейської солідарності» на місцевих виборах.

Нагадаємо, Турчинов дав оцінку політиці примирення з Путіним.