Позов Ріната Ахметова стосується, зокрема, і заводу «Азовсталь» в окупованому Маріуполі

Український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України. Про це повідомляє пресслужба його компанії SCM.

Ахметов звертається до суду, щоб отримати «компенсації за грубі порушення його прав власності». Він просить суд притягнути Росію до відповідальності за руйнування української інфраструктури, у тому числі його підприємств (таких як «Азовсталь»), за мародерство й викрадення експортних товарів. Інтереси бізнесмена представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

«Я – за допомогою найкращих українських і американських юристів – подав скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов – одна з перших міжнародних юридичних дій проти Росії, мета якої – зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів», – сказано в заяві.

На додачу до позову Ахметов просить суд про «вжиття термінових забезпечувальних заходів», які не допустять подальшої блокади українських портів, мародерства, крадіжки зернових, а також сталі, виготовленої підприємствами SCM. Також він закликає інших бізнесменів, які постраждали від агресії, звертатися до суду.

Як відомо, окупаційна влада РФ оголосила про плани знищити металургійний завод «Азовсталь» і перетворити Маріуполь на місто-курорт. Таким чином Росія не матиме тих економічних вигод, які вона сподівалася отримати, захопивши місто.

Металургійний завод «Азовсталь» був основним елементом економіки Маріуполя до війни через свою унікальну функцію металургійного комплексу повного циклу. Було 10 тис. робочих місць, пов’язаних з виробництвом на заводі, мільярди доларів валютних надходжень і податків, які він генерував.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію України.

Також НАК «Нафтогаз України» у липні має намір подати позов проти російського газового монополіста «Газпрому» через скорочення транзиту природного газу територією України у порівнянні з законтрактованими обсягами.

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