Злочини РФ в Україні нагадали світу геноцид у Сребрениці, – Єврокомісія

Російські військові злочини в Україні нагадали світу про геноцид у Сребрениці (Боснія і Герцеговина). Про це повідомляється у спільній заяв і глави європейської дипломатії Жозепа Борреля та єврокомісара Олівера Варгелі з нагоди 27-ї річниці геноциду.

У заяві йдеться, що Європа продовжує вшановувати пам'ять всіх жертв геноциду в Сребрениці і не забула про свою відповідальність, оскільки не змогла запобігти розправі над боснійськими мусульманами.

«Але і сьогодні ми не можемо сприймати мир як щось само собою зрозуміле. Невиправдана і неспровокована агресія Росії проти України повернула на наш континент жорстоку війну. Масові вбивства і військові злочини, які ми спостерігаємо в Україні, викликають яскраві спогади у тих, хто був свідком війни на Західних Балканах в 1990-х роках», – зазначили в Єврокомісії.

Боррель та Варгеї у спільній заяві наголосили, що безпека й стабільність Європи та міжнародний порядок, оснований на правилах, пережили величезне потрясіння, та нагадали про необхідність повставати для того, щоб захищати мир, людську гідність та універсальні цінності.

Нагадаємо, що Сребреницький анклав, оголошений СБ ООН у квітні 1993 року «зоною безпеки», був захоплений армією боснійських сербів 11 липня 1995-го року. Міжнародний трибунал по Югославії встановив, що після цього було вбито від семи до восьми тисяч чоловіків з-поміж боснійських мусульман. За даними розслідування, вбивства вчинили солдати армії Республіки Сербської під командуванням генерала Ратко Младича. У січні 2007 року Міжнародний трибунал кваліфікував дії сербів як «злочини геноциду». Через два роки Європейський парламент проголосив 11 липня днем пам'яті геноциду в Сребрениці.