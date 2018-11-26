Як голосуватимуть фракції за воєнний стан верховна рада

Чи вистачить голосів нардепів для введення воєнного стану

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони підтримав запропоноване президентом Петром Порошенком та Радою національної безпеки та оборони введення воєнного стану. Для втілення цього рішення тепер необхідно, щоб народні депутати ухвалили законопроект про утвердження Указу президента щодо введення воєнного стану.

Фракція Блок Петра Порошенка у себе на сторінці у Facebook одразу оприлюднила заяву про підтримку рішення Воєнного кабінету та РНБО – провести позачергове засідання Верховної Ради сьогодні (26 листопада) та прийняти рішення про запровадження воєнного стану в Україні на 60 діб. Крім того, фракція закликала колег також прийти і проголосувати «за».

Можна очікувати, що «Народний фронт» підтримає введення воєнного стану – з огляду на те, що один з лідерів політсили, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов підтримав цю пропозицію президента. Турчинов назвав дії Російської Федерації проти кораблів українських ВМС «збройною агресією проти України». Наразі члени фракції продовжують обговорення питання. Водночас нардеп від політсили Сергій Висоцький запевнив «Главком», що, скоріш за все, нардепи тиснутимуть «за» і «проблем не має бути».

У «Батьківщині» також досі вирішують, як голосувати. Ще одна сила, яка досі проводить нараду та остаточно не визначилась із позицією – група «Відродження».

У «Самопомочі» заявили, що підтримають введення воєнного стану лише за низки умов. «Перше – засідання має бути відкритим, бо закон про воєнний стан стосується обмеження прав і свобод громадян. Друге – ми вимагаємо, щоб був оприлюднений указ президента «Про застосування Збройних сил України». Третє – оприлюднення достовірної інформації. Крім того, ми вважаємо, що потрібно вводити воєнний стан на окремі території, умовно кажучи, від Харкова до Одеси, не на всю територію України», - розказав «Главкому» нардеп «Самопомочі» Роман Семенуха.

Разом із тим, лідер партії, мер Львова Андрій Садовий у себе на сторінці у Facebook заявив, що підтримує введення воєнного стану. «Давно пора і приводів було вже достатньо, починаючи з березня 2014 року. Президент зробив те, що від нього весь цей час вимагала Конституція», - підкреслив він.

Тож можна припустити, що вся «Самопоміч», незалежно від того, чи дослухаються до їхніх прохань, натисне кнопку «за».

«Радикальна партія» також заявляє про свою підтримку воєнного стану, але теж висуває вимоги. Серед них: - сьогодні ж проголосувати за призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року; запровадити воєнний стан на 30 днів, а не на 60 (щоб не зривати початок виборчої кампанії); розірвати дипломатичні відносини з РФ тощо.

Кілька нардепів від партії «Свобода» підтримають введення воєнного стану. Принаймні, офіційна позиція партії, яку висловив її лідер Олег Тягнибок, наступна: «Народні депутати-свободівці будуть голосувати за запровадження воєнного стану. Це необхідно для держави. Але націоналісти застерігають: воєнний стан не має стати політтехнологією для виборчої кампанії».

А от «Опоблок» голосуватиме проти. В офіційній заяві заступник голови фракції Олександр Вілкул підкреслив, що підстави для введення воєнного стану «виглядають дуже сумнівно». «Впродовж останніх 4,5 років стан був значно гіршим – Крим, Іловайськ, Дебальцеве, але воєнний стан не вводився… Нині спроба ввести воєнний стан – це спроба зірвати вибори та узурпувати владу», - зазначив Вілкул.

Міжфракційне об’єднання «Опозиційна платформа — За життя» теж не буде голосувати за введення в країні воєнного стану. «Я не бачу для себе, і я впевнений, що мої колеги мене підтримають, підтримки цього рішення про введення військового стану, тому що він нічого не дасть для вирішення питання деескалації конфлікту. Ми для себе голосування позитивного не бачимо», — сказав співголова об’єднання Юрій Бойко ефірі «112 Україна».

Наталія Сокирчук, «Главком»