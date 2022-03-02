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    Події в Україні

    Кремль готується призначити Януковича «президентом України» – ЗМІ

    Кремль готує чергову інформаційну операцію - Кремль готується призначити Януковича «президентом України» – ЗМІ
    Кремль готує чергову інформаційну операцію
    фото: pravda.com.ua

    Наразі Янукович перебуває у Мінську

    Кремль готує президента-втікача Віктора Януковича до спецоперації. Його хочуть призначити «президентом України», повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерела української розвідки.

    Наразі Янукович перебуває у Мінську. Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити «президентом України» там.

    Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

    Нагадаємо, окупанти поставили Конотопу ультиматум і пропонують здатися. Як повідомлялося, російські окупаційні війська прямують до міста Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. В місті оголосили тривогу. Про це повідомив мер Дмитро Орлов.

    Теги: Росія окупанти Віктор Янукович війна Путін Українська правда #stoprussia
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    Кремль готується призначити Януковича «президентом України» – ЗМІ