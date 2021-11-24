Ювілей Єрмака у державній резиденції. Банкова відреагувала на скандал

Ніякого чотириденного святкування в Карпатах не було – переконують у Офісі президента

Офіс президента на своїй сторінці у Facebook заперечив, що президент Володимир Зеленський разом із Андрієм Єрмаком провели вихідні на державній дачі в Карпатах.

Йдеться про розслідування, в якому журналісти повідомили, що Зеленський та Офіс президента святкували день народження Єрмака, використовуючи гелікоптери ДСНС для перевезення гостей. Журналісти надіслали на Банкову запити з питанням: «На яких підставах авіацію спеціального призначення було задіяно для святкування дня народження Андрія Єрмака?», та відповіді не отримали.

«Офіс президента отримав інформаційний запит від пана Михайла Ткача лише 24 листопада, тобто вже в день виходу його репортажу й лише за декілька годин до оприлюднення матеріалу. Враховуючи те, що анонсувати цей репортаж Михайло Ткач почав ще 22 листопада, висновок може бути лише один, а саме: отримання коментаря від Офісу президента й не передбачалося при підготовці матеріалу, а запит міг бути направлений суто формально. Однак хочемо публічно відокремити факти від домислів хоча б зараз – вже після виходу репортажу, – йдеться в повідомленні з Банкової. – Офіційно повідомляємо, що не було жодного чотириденного святкування».

Також в Офісі президента кажуть: не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами.

«Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою. У п'ятницю Президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю Глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці», – повідомили з Офісу президента.

А до резиденції заїжджав лише міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, проїздом.

«Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі президента», – йдеться в заяві.

Також у заяві з Банкової зіронізували: «Безумовно, не хотіли про це передчасно повідомляти, але наступного місяця відзначатиметься День працівників дипломатичної служби України. Зберуться – і саме в резиденції в Гуті – понад сто голів дипломатичних і консульських представництв України. Відбудеться спеціальний дипломатичний форум – з відповідною програмою. Підготовка до цього форуму на місці вже триває».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.



