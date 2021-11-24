Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі (відео)

Ювілей очільника Офісу президента святкували на держдачі в Карпатах

Президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для перевезення людей до резиденції в Карпатах. Про це йдеться у розслідуванні «Української правди».

За інформацією, президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак у п'ятницю вдень залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати до державної резиденції президента України «Синьогора», де у неділю Андрій Єрмак мав відсвяткувати ювілей – 50 років.

Згідно з даними публічних онлайн-радарів, президентський борт із Києва не прилітав, на відміну від самого президента.

Натомість за допомогою онлайн-радара вдалося встановити, що у п'ятницю вранці, 19 листопада, з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, який має стосунок до групи «Приват» Ігоря Коломойського. Борт майже одразу повернувся до Києва.Чи був президент Зеленський або керівник його офісу Єрмак на борту – наразі не вдалося ані підтвердити, ані спростувати.

Згодом розслідувачі знайшли докази, що 21 листопада, у день народження Єрмака та в день Гідності та Свободи близько 10 ранку Зеленський і Єрмак, які були на Івано-Франківщині, з'являються на Інститутській у Києві, о 12 президент нагороджує воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську.

Серед гостей на святі були заступник керівника Офісу Андрій Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Журналісти надіслали запити з одним питанням: «На яких підставах авіацію спеціального призначення було задіяно для святкування дня народження Андрія Єрмака?».

Бо скільки державному бюджету коштувало чотириденне святкування у державній резиденції, перельоти на гелікоптері на відстань 700 кілометрів, закриття готелю на час святкування, транспортування співробітників управління державної охорони та співробітників державного управління справами після цього матеріалу – президент Зеленський має розповісти вже суспільству особисто.

Гелікоптер ДСНС здійснив посадку в аеропорту Бориспіль майже о четвертій годині дня. Отож президент і керівник його офісу могли дістатися на роботу на Банкову близько п'ятої години вечора. А це означає що Зеленський під час такої гострої внутрішньої і зовнішньої ситуації літав у гори на дачу на чотири дні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

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