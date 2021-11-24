Єрмак відсвяткував день народження в резиденції Зеленського на Прикарпатті – ЗМІ (відео)

Журналісти з'ясували, що делегація з Банкової п’ять днів провела в резиденції у Гуті

Жителі Прикарпаття залюбки розповідають про відпочинок Зеленського і Єрмака у Гуті

В Івано-Франківській області у селі Гута на території національного природного парку «Синьогора» розташована резиденція президента України. Як стало відомо журналістам, на цьому тижні там зустрічали високоповажних гостей. Свій ювілей на державній дачі святкував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише видання Ратуша.

Як розповідають місцеві мешканці, президенту Зеленському до вподоби тутешні краї. В селі він буває досить часто – багато разів на рік. Для зручності перших осіб за програмою «Велике будівництво» навіть відбудували дорогу, яку місцеві гордо називають «державного значення», бо веде до резиденції президента. Але такого аншлагу з автівок зі столичними номерами тут ще не було.

«То президент тут був. Тут же його резиденція. То вони на вертольоті прилетіли і їздять тут часто», – розповідає сільський житель.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії у 2019 році, Володимир Зеленський публічно заявляв про передачу державних резиденцій під дитячі табори. Наразі ж, резиденція в Гуті стала місцем для святкування 50-річчя керівника Офісу президента, пишуть ЗМІ.

До місця відпочинку високопосадовці, найімовірніше, діставалися вертолітним кортежем. Власниця місцевого готелю каже журналістам, що гелікоптеру там з’явилися, бо «то в Єрмака день народження».

Жінка додає, що в неї було все заброньовано на ці дати, але довелось своїх працівників відпустити на обслуговування високоповажних гостей.

Останній тиждень для глави держави та голови Офісу президента видався досить напруженим: Україна не виходила з світового антирейтингу по смертності від ковіду, вийшло розслідування Bellingcat, а Росія перекинула сто тисяч військових на кордон – але це не змінило святкових планів.

«Делегація з Банкової п’ять днів провела в резиденції в Гуті. Єдина незручність, яка спіткала чиновників, полягала в тому, що святкування довелося перервати на кілька годин в неділю. Перші особи держави прилітали на урочисті заходи до дня Гідності та Свободи», – пише видання.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Нагадаємо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

Читайте також: