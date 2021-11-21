Активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака

Патріоти дали Зеленському десять днів на звільнення глави Офісу президента

Сьогодні, 21 листопада, на восьму річницю початку Євромайдану на головній площі столиці зібралися учасники ходи, які пройшли маршем до каплиці на Алеї Героїв Небесної Сотні і вшанували пам'ять загиблих за часів Майдану 2014 року, після чого дісталися до Офісу президента України.

Там протестувальники поставили Зеленському ультиматум: 10 днів на звільнення Єрмака, а також анонсували нову акцію 1 грудня. Про це повідомляють журналісти з місця подій.

«Якщо за ці 10 днів Зеленський не звільнить керівника офісу Президента Андрія Єрмака, ми на цьому місці оголосили безстрокову акцію протесту до тих пір поки Єрмак буде на своїй посаді», – заявили організатори протесту, після чого закликали своїх прихильників розходитися.

Нагадаємо, учасники маршу до Дня гідності та Свободи у Києві вирішили влаштувати акцію під Офісом президента. Десятки людей прийшли на Банкову, після чого між ними та правоохоронцями сталися сутички.

Учасники акції намагаються потрапити на подвір'я Офісу президента, вхід до якого перегородив кордон силовиків. Активісти та правоохоронців влаштували штовханину, але потрапити на подвір'я офісу людям так і не вдалося.

Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.