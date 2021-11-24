«Вагнергейт»: Зеленський і Єрмак відмовилися прийти в ефір Суспільного телебачення

В розслідування Bellingcat стверджується, що зрив операції щодо «вагнерівців» пов'язаний зі вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака відтермінувати фінальну стадію операції на 5 днів

Раніше Зеленський та Єрмак відмовилися прийти на ефір по темі «вагнерівців» на програму «Свобода слова Савіка Шустера»

Президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак відмовилися прийти в ефір Суспільного телебачення по темі «вагнерівців».

Про це заявила ведуча ток-шоу «Зворотній Відлік» на UA:Суспільне Мирослава Барчук.

«Ми запросили топ-керівництво країни, зокрема президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента сьогодні до нас на програму, але на жаль не знайшли можливості прийти до нас», – заявила журналістка.

Раніше президент Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак відмовилися прийти на ефір по темі «вагнерівців» на програму «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалах «Україна» та «Україна24».

Нагадаємо, 17 листопада Bellingcat опублікували розслідування щодо зриву операції з затримання 33 терористів приватної військової компанії «Вагнер». В розслідування Bellingcat стверджується, що зрив операції пов'язаний зі вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака відтермінувати фінальну стадію операції на 5 днів.

Згодом колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак передав йому вказівку перенести операцію начебто від імені президента Зеленського.

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