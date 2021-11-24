  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Вагнергейт»: Зеленський і Єрмак відмовилися прийти в ефір Суспільного телебачення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В розслідування Bellingcat стверджується, що зрив операції щодо&nbsp;&laquo;вагнерівців&raquo; пов'язаний зі вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака відтермінувати фінальну стадію операції на 5 днів - «Вагнергейт»: Зеленський і Єрмак відмовилися прийти в ефір Суспільного телебачення
    В розслідування Bellingcat стверджується, що зрив операції щодо «вагнерівців» пов'язаний зі вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака відтермінувати фінальну стадію операції на 5 днів

    Раніше Зеленський та Єрмак відмовилися прийти на ефір по темі «вагнерівців» на програму «Свобода слова Савіка Шустера»

    Президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак відмовилися прийти в ефір Суспільного телебачення по темі «вагнерівців».

    Про це заявила ведуча ток-шоу «Зворотній Відлік» на UA:Суспільне Мирослава Барчук.

    «Ми запросили топ-керівництво країни, зокрема президента Володимира Зеленського і керівника Офісу президента сьогодні до нас на програму, але на жаль не знайшли можливості прийти до нас», – заявила журналістка.

    Раніше президент Зеленський та голова ОП Андрій Єрмак відмовилися прийти на ефір по темі «вагнерівців» на програму «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалах «Україна» та «Україна24».

    Нагадаємо, 17 листопада Bellingcat опублікували розслідування щодо зриву операції з затримання 33 терористів приватної військової компанії «Вагнер». В розслідування Bellingcat стверджується, що зрив операції пов'язаний зі вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака відтермінувати фінальну стадію операції на 5 днів.

    Згодом колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак передав йому вказівку перенести операцію начебто від імені президента Зеленського.

    Читайте також:

    Теги: ЗМІ телебачення Володимир Зеленський Андрій Єрмак вагнергейт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Вагнергейт»: Зеленський і Єрмак відмовилися прийти в ефір Суспільного телебачення