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За крок від радіаційної катастрофи: звернення президента (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
За крок від радіаційної катастрофи: звернення президента (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Президент присвятив звернення відключенню Запорізької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

«Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії.

«Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи. Ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи», – підкреслив глава держави.

Як раніше повідомлялося, в Енергодарі спалахнула пожежа: знеструмлено дві області.

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Теги: ООН АЕС МАГАТЕ Володимир Зеленський

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