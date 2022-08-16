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Заборона феєрверків та салютів: парламент підтримав законопроєкт

Надія Клочко
glavcom.ua
Заборона феєрверків та салютів: парламент підтримав законопроєкт
Законопроєкт про заборону феєрверків ухвалено у першому читанні
фото з відкритих джерел

Гучні звуки від використання піротехніки завдають шкоди психологічному здоров'ю українців у воєнний час

Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонує заборонити використання, продаж та передачу феєрверків, салютів та петард. За основу законопроєкт підтримали 250 нардепів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У документі пропонується заборонити проведення будь-яких заходів з використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, за винятком сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, що не перевищує 60 децибелів.

«Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки завдають шкоди психологічному здоров'ю населення у воєнний час через їхню схожість зі звуками вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст. Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу зберігатиметься посттравматичний стресовий розлад, що виник у результаті переживання обстрілів під час воєнних дій», – йдеться в пояснювальній записці.

Автори законопроєкту також наголосили на небезпеці використання піротехнічних виробів для тварин.

«Стрес, панічна атака, зупинка серця та загибель – так можуть відреагувати тварини на звуки піротехнічних виробів. За спостереженнями волонтерів та ветеринарів, саме в період різдвяно-новорічних свят збільшується кількість домашніх тварин, які тікають та губляться внаслідок стресу, спричиненого активним використанням феєрверків», – йдеться у документі.

Нагадаємо, на початку року на сайті президента було зареєстровано петицію з вимогою заборонити в Україні використання петард, феєрверків, піротехнічних виробів, закрити піротехнічні магазини та штрафувати за порушення заборони. У червні Володимир Зеленський відповів на петицію.

Додамо, що на початку липня Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками. До того аналогічну заборону ухвалила влада Одеси та Києва

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Теги: закон Верховна Рада

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