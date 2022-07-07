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    Суспільство

    Влада ще одного міста заборонила феєрверки та пересування на авто без глушника

    Влада ще одного міста заборонила феєрверки та пересування на авто без глушника
    фото ілюстративне

    Такі правила діятимуть до скасування воєнного стану

    У Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в Telegram.

    «Офіційно. Рішенням Ради оборони області на Рівненщині заборонено продаж та запуск феєрверків, салютів і інших піротехнічних засобів», – йдеться в повідомленні.

    Крім цього заборонено рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач (рух автомобілів та мотоциклів без глушників).

    Коваль додав, що такі правила діятимуть до скасування режиму воєнного стану.

    Нагадаємо, з п'ятниці, 30 червня, в Одесі та області ввели заборону на продаж і використання феєрверків, а також рух автомобілів без глушника.

    До цього, продаж і запуск феєрверків, а також пересування по місту автомобілів без глушника на час війни заборонили в Києві.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Влада ще одного міста заборонила феєрверки та пересування на авто без глушника