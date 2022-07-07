Влада ще одного міста заборонила феєрверки та пересування на авто без глушника

У Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в Telegram.

Крім цього заборонено рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач (рух автомобілів та мотоциклів без глушників).

«Офіційно. Рішенням Ради оборони області на Рівненщині заборонено продаж та запуск феєрверків, салютів і інших піротехнічних засобів», – йдеться в повідомленні.

Коваль додав, що такі правила діятимуть до скасування режиму воєнного стану.

Нагадаємо, з п'ятниці, 30 червня, в Одесі та області ввели заборону на продаж і використання феєрверків, а також рух автомобілів без глушника.

До цього, продаж і запуск феєрверків, а також пересування по місту автомобілів без глушника на час війни заборонили в Києві.

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