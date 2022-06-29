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    Новини

    Влада Одеси заборонила феєрверки та пересування на авто без глушника

    Забороняєтся використання і продаж піротехнічних засобів незалежно від класу - Влада Одеси заборонила феєрверки та пересування на авто без глушника
    Забороняєтся використання і продаж піротехнічних засобів незалежно від класу
    фото ілюстративне

    Заборона почне діяти з 30 червня

    З п'ятниці, 30 червня, в Одесі та області вводиться заборона на продаж і використання феєрверків, а також рух автомобілів без глушника. Про це повідомляє мер Одеси Генадій Труханов в Telegram.

    «З 30 червня 2022 року забороняється, на території Одеси та Одеської області, використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу», – йдеться в повідомленні.

    Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему «прямотік» та конструктивнi особливості системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму.

    Цим же розпорядженням заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування.

    Дана заборона діє до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.

    Раніше аналогічну заборону запровадити в Києві.

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    Теги: росія окупанти війна Україна влада окупація #stoprussia
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    Влада Одеси заборонила феєрверки та пересування на авто без глушника