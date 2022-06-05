Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану

В Одесі під час повітряної тривоги невідомі влаштували салюти

Президент доручив Кабміну врегулювати застосування піротехніки під час воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану. Про це йдеться у відповіді президента на відповідну петицію.

У відповіді йдеться, що використання петард, феєрверків та іншої піротехніки в умовах воєнного стану провокує стрес і дискомфорт в українців, а також частково створює загрози їхньому життю і здоров'ю.

Зеленський також підтримав ідею врегулювати застосування піротехніки під час воєнного стану на законодавчому рівні. Він підкреслив, що вирішення таких питань належить до сфери діяльності Національної поліції.

«Враховуючи викладене, електронна петиція направлена до Кабінету міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства та вжити необхідних заходів реагування», – додав президент.

Нагадаємо, днями в Одесі ввечері пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Як виявилося, порушники влаштували салют з феєрверків, що налякало місцевих жителів.