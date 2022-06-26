Центр протидії дезінформації розвіяв фейки про феєрверки та гучні автівки в столиці

Наразі зареєстровано законопроєкт про заборону салютів та феєрверків на час воєнного стану по всій території України

Машини без глушників можуть вилучати на штрафмайданчики

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростовує фейки щодо феєрверків та пересування Києвом на транспорті без системи шумопоглинання. Про це йдеться на сторінці ЦПД у Facebook.

Фейк. Активна війна – на Сході та Півдні, а я хочу запустити салют у Києві.

Правда. Київрада ухвалила рішення про заборону продажу феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території Києва.

Фейк. Купив авто і зняв глушник. І що тепер?

Правда. Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до скасування режиму ВС на всій території України.

Фейк. Просто сплачу штраф за те, що шумів.

Правда. Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня подорожчає автострахування.

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