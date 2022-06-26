Центр протидії дезінформації розвіяв фейки про феєрверки та гучні автівки в столиці
Машини без глушників можуть вилучати на штрафмайданчики
Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростовує фейки щодо феєрверків та пересування Києвом на транспорті без системи шумопоглинання. Про це йдеться на сторінці ЦПД у Facebook.
Фейк. Активна війна – на Сході та Півдні, а я хочу запустити салют у Києві.
Правда. Київрада ухвалила рішення про заборону продажу феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території Києва.
Фейк. Купив авто і зняв глушник. І що тепер?
Правда. Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до скасування режиму ВС на всій території України.
Фейк. Просто сплачу штраф за те, що шумів.
Правда. Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня подорожчає автострахування.