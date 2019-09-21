У МЗС України запевняють, що Трамп не тиснув на Зеленського



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Глава МЗС України стверджує, що розмова Трампа і Зеленського дружня

За словами Пристайка, Україна цінує підтримку президентів США, Конгресу, але це не означає, що українська влада хоче допомогти якійсь партії

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заперечив, що президент США Дональд Трамп тиснув на президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови.

Про це Пристайко заявив в інтерв’ю «Громадському».

За його словами, Україну, «на жаль», намагаються втягнути у протистояння між республіканцями і демократами в США.

«Ті люди, які займаються українсько-американськими відносинами, розуміють, що ми завжди намагалися цінувати допомогу від обох партій, ця допомога дозволяла нам гарантувати, що зі зміною адміністрації в нас не зміняться пріоритеті у відносинах зі США», - пояснив міністр.

Він додав, що Україна цінує підтримку президентів США, Конгресу, але це не означає, що українська влада хоче допомогти якійсь партії, якщо навіть і могла «в теорії» це зробити.

«Цікавиться президент Трамп, цікавиться його радник Джуліані, цікавляться газети, демократи, республіканці, чи на Україну тиснуть. Я хочу сказати, що ми незалежна держава, в нас є свої таємниці», - наголосив Пристайко.

Він зазначив, що Зеленський має право, аби зміст його розмови з іншим президентом залишився в таємниці, а американські слідчі мають повне право «діставати» цю інформацію у США.

«Я знаю, про що була розмова, і я думаю, що ніякого тиску не було. Була розмова, розмови бувають різні, лідери мають право обговорити всі проблеми, які існують. Ця розмова була довгою, була дружня, і вона торкалася багатьох питань, іноді на які треба було мати доволі серйозні відповіді», - резюмував Пристайко.

Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп тисне на Зеленського, щоб той допоміг йому з виборами. Американський президент, за даними The Washington Post, намагається домогтися поновлення розслідування в Україні проти свого головного конкурента Джо Байдена.

За інформацією The Wall Street Journal, Трамп вісім разів згадував про Байдена у розмові з Зеленським.

Натомість Трамп прямо заявив журналістам у Білому домі, що не обговорював жодних питань щодо Байдена із президентом Зеленським.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, який недавно побував в Україні і зустрівся із Зеленським, запевняє, що Трамп всеь ж висував вимоги Зеленському, а в Україні боялися їх ігнорувати.

Джозеф Байден відреагував на скандал щодо тиску президента США Дональда Трампа та вимагає оприлюднити розшифровку розмови із Зеленським.

До слова, 19 вересня юрист Джордж Конвей, чоловік наближеної до Трампа радниці Келліан Конвей, закликав до імпічменту Трампа через спроби тиску на Україну.

Як відомо, Володимир Зеленський 23-26 вересня здійснить робочий візит до США.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться 25 вересня в Нью-Йорку в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко очікує зустрічі з держсекретарем США Майклом Помпео наступного тижня на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.