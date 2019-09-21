Кривонос і Абромавічус у Туреччиині домовляються про співпрацю в оборонній промисловості



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Фото: пресцентр РНБО

Заступник секретаря РНБО та гендиректор «Укроборонпрому» обговорили з головою Агентства з питань оборонної промисловості та міністром технологій Туреччини співпрацю в ОПК

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос та генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавічус обговорили з головою турецького Державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїлом Деміром та міністром промисловості і технологій Туреччини Мусіафом Варанком двосторонню співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу.

Про це сказано в повідомленні пресслужби РНБО.

«Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос перебуває з робочим візитом у Стамбулі (Турецька Республіка). Під час зустрічі заступника секретаря РНБО України і генерального директора ДК «Укроборонпром» Айвараса Абромавічуса з головою Державного агентства з питань оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїлом Деміром і міністром промисловості та технологій Туреччини Мусіафом Варанком було обговорено стан та перспективи двосторонньої стратегічної співпраці у сфері ОПК», - сказано в ньому.

Також Кривонос та Абромавічус провели зустріч із керівництвом підприємства Baykar із поглиблення і розширення співпраці між Україною і Туреччиною.

«Сьогодні важлива презентація нашого Ан-178 і продовження переговорного процесу», - повідомив Кривонос.

Зазначимо, Україна очікує надання Туреччиною 902 млн гривень у рамках військово-фінансової співпраці.