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    Кривонос і Абромавічус у Туреччиині домовляються про співпрацю в оборонній промисловості

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    Кривонос і Абромавічус у Туреччиині домовляються про співпрацю в оборонній промисловості
    Фото: пресцентр РНБО

    Заступник секретаря РНБО та гендиректор «Укроборонпрому» обговорили з головою Агентства з питань оборонної промисловості та міністром технологій Туреччини співпрацю в ОПК

    Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергій Кривонос та генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавічус обговорили з головою турецького Державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїлом Деміром та міністром промисловості і технологій Туреччини Мусіафом Варанком двосторонню співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу.

    Про це сказано в повідомленні пресслужби РНБО.

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    «Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос перебуває з робочим візитом у Стамбулі (Турецька Республіка). Під час зустрічі заступника секретаря РНБО України і генерального директора ДК «Укроборонпром» Айвараса Абромавічуса з головою Державного агентства з питань оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїлом Деміром і міністром промисловості та технологій Туреччини Мусіафом Варанком було обговорено стан та перспективи двосторонньої стратегічної співпраці у сфері ОПК», - сказано в ньому.

    Також Кривонос та Абромавічус провели зустріч із керівництвом підприємства Baykar із поглиблення і розширення співпраці між Україною і Туреччиною.

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    Кривонос і Абромавічус у Туреччиині домовляються про співпрацю в оборонній промисловості
    Кривонос і Абромавічус у Туреччиині домовляються про співпрацю в оборонній промисловості
    Кривонос і Абромавічус у Туреччиині домовляються про співпрацю в оборонній промисловості
    Кривонос і Абромавічус у Туреччиині домовляються про співпрацю в оборонній промисловості
    Кривонос і Абромавічус у Туреччиині домовляються про співпрацю в оборонній промисловості
    Кривонос і Абромавічус у Туреччиині домовляються про співпрацю в оборонній промисловості
    Фото: пресцентр РНБО

    «Сьогодні важлива презентація нашого Ан-178 і продовження переговорного процесу», - повідомив Кривонос.

    Зазначимо, Україна очікує надання Туреччиною 902 млн гривень у рамках військово-фінансової співпраці.

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    Туреччина РНБО Україна Укроборонпром
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