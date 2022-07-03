Західне медіа оскандалилося новиною про «українських сепаратистів»

Речник МЗС України заявив, що агентство AFP стало жертвою російської пропаганди

Міністерство закордонних справ України застерегло західні ЗМІ від повторення тверджень російської пропаганди, зокрема, ніби на Донбасі українські військові чинять опір «сепаратистам» з псевдореспублік у «ДНР» та «ЛНР», а не російській армії. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, звернувши увагу на заголовок Agence France Presse.

Зокрема, агентство оприлюднило новину з заголовком «Українські сепаратисти заявили, що оточили Лисичанськ».

«AFP стали жертвами російської пропаганди. Шокуюче, але вони називають російські сили вторгнення «українськими сепаратистами», подаючи війну РФ проти України як внутрішній конфлікт. Кремль у захваті. Що далі? Це «українські сепаратисти» запускають крилаті ракети з Каспійського моря?» – написав у своєму Twitter представник українського дипломатичного відомства.

Додамо, що безпосередньо у тексті новини вживається термін «підтримувані Росією українські сепаратисти». Заголовок AFP потрапив у стрічки деяких інших авторитетних видань без змін, зокрема Al-Arabiya, Al Jazeera, Barrons.

Нагадаємо, як повідомив раніше начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, росіяни кинули на Лисичанськ значні сили, та закріплюються у районі міста, воно у вогні.

За інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.



