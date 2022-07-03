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    Думки вголос

    Для Росії захоплення Лисичанська – ривок «останньої надії»

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    Російська армія несамовито рветься на Лисичанськ - Для Росії захоплення Лисичанська – ривок «останньої надії»
    Російська армія несамовито рветься на Лисичанськ

    Ми воюємо дуже грамотно: бережемо свою техніку, зупиняємо наступ, перемелюємо, вимотуємо

    Для російської армії захоплення Лисичанська – як ривок «останньої надії». І він логічний. Тому що, фактично, зараз йде мова про встановлення контролю над Луганською областю.

    Завершивши операцію по Лисичанську, Росія виконає половину своєї спецоперації. Принаймні тієї, що вони озвучували. Для них це реперна точна в цій історії.

    Під час цього останнього ривка, вони готові вистрілювати 45 тисяч снарядів за добу. Ця цифра від Головнокомандувача ЗСУ Залужного – вражає. Це сотні вагонів боєприпасів!

    Такі запаси неможливо швидко відновити. Вони дотримуються тактики нєвміняємого стратега. Російська армія несамовито рветься на Лисичанськ і одночасно намагається нас оточити і витіснити.

    Ми ж воюємо дуже грамотно: бережемо свою техніку, зупиняємо їх наступи, перемелюємо, вимотуємо і, водночас, залишаємо за собою можливість відступити.

    Джерело: блог Віктора Андрусіва

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ Луганщина армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Для Росії захоплення Лисичанська – ривок «останньої надії»