Глава МЗС Чехії різко відповів на заклик Макрона не принижувати Росію
Чеський міністр переконаний, що Володимиру Путіну байдуже, як Росію сприймають на Заході
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкинув заяву президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Росію на чолі з Володимиром Путіним не можна принижувати. Про це пише Ceske Noviny.
«Росія – агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміється на питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході», – сказав міністр.
Очільник чеської дипломатії додав, що постачання зброї в Україну підтримує безпеку Чехії щодо експансіоністських намірів Росії.
«Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні», – сказав Ліпавський.
Міністр також зазначив, що більші та добре оснащені країни ЄС, такі як Німеччина, могли б бути більш активними у постачанні зброї Україні.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення – хоча й зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. Він сказав також, що вбачає роль Франції у тому, щоб бути посередником.
У МЗС України відповіли, що заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.
Як відомо, Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним.