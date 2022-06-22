Глобальна продовольча криза. Речник МЗС викрив маніпуляції Росії

Росія намагається переконати світ, що вона не причетна до виникнення глобальної продовольчої кризи

«Фактично Росія свідомо запустила гру на виживання в країнах з найвразливіших регіонів світу»

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вказало на маніпулювання Москвою даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), аби відбілити свою роль у створенні продовольчої кризи. Про це заявив речник українського дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

У коментарі Ніколенка наголошується, що Росія не полишає спроб паразитувати на глобальних проблемах, зокрема днями МЗС РФ зманіпулювало публікацією ФАО, аби відбілити роль Росії в створенні глобальної продовольчої кризи.

Зокрема, у МЗС РФ заявили, посилаючись на дані ФАО, що за підсумками 2021/2022 сільськогосподарського року обсяг виробництва зернових в світі очікується на рівні 2,8 млрд тонн, що перевищує аналогічний показник попереднього сезону, а в блокуванні зерна або зростанні цін, нібито, винна не Росія.

«На переконання російських дипломатів, винні систематичні «помилки» Заходу в плануванні сільськогосподарської політики та «нелегітимні» санкції. Такий підхід яскраво ілюструє тактику підтасовування фактів. російський диявол криється як раз в деталях», – зазначив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що «по-перше, виробництво зерна в світі дійсно зростає, але зростає і споживання. Насправді споживання зростає в 1,3 раза швидше, ніж виробництво, а по-друге, обсяг торгівлі зерном падає, а не зростає». За даними ООН, в сезоні 2020/2021 року об’єм торгівлі склав 479,3 млн тонн, а 2021/2022 році – вже 475,4 млн тонн.

Представник МЗС України відзначив, що найголовніше те, що суттєва частина українського зерна врожаю 2021/2022 року зараз недоступна для споживачів через блокування російською армією українських портів.

«Ба більше, попри високі обсяги виробництва, деякі країни нині обмежують експорт зернових задля мінімізації руйнівних наслідків російської агресії та гарантування своєї продовольчої безпеки», – підкреслив він.

У МЗС констатували, що така негативна тенденція буде лише поглиблюватися, звернувши увагу на той факт, що ФАО прогнозує подальше зменшення обсягів виробництва, споживання, запасів та торгівлі зерновими. Посилаючись на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, речник відомства підкреслив, що нинішня продовольча криза в світі – приклад того, як в Москві використовують глобальну проблему, аби просувати свої агресивні політичні інтереси.

«Фактично Росія свідомо запустила гру на виживання в країнах з найвразливіших регіонів світу, щоб на високих ставках виторговувати геополітичні переваги», – наголошується в коментарі.

Нагадаємо, в ООН прогнозують, що весь світ зіштовхнеться з «пеклом на землі», якщо не буде негайної реакції на війну в Україні. Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що потрібно якнайшвидше «покласти край цій чортовій війні Росії проти України та розблокувати порти».

Уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Росія хоче використати «світовий голод» як зброю.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового термінала у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

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